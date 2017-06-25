В Пензе на видео запечатлена драка двух водителей маршрутных такси

На днях социальные сети Пензы были взбудоражены опубликованным в сети видеороликом. При просмотре записи можно увидеть драку двух водителей маршрутного такси.

Утром на одной из городских улиц, местные жители могли увидеть драку, в которой схлестнулись водители двух маршрутных такси. Данный инцидент был запечатлён случайным свидетелем.

Причина послужившая для конфликта остается неизвестной. Как предполагают пользователи социальных сетей, водители просто на всего не поделили проезжую часть.

Напомним, ранее СМИ публиковали информацию о весьма некультурной беседы пьяного гражданина с сотрудниками правоохранительных органов.