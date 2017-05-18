Иск за застреленного жителя Петербурга возрос до 4 млн рублей

Мать погибшего в отделении полиции жителя Петербурга, заявила об изменении своих исковых требований и теперь намерена взыскать МВД 4 млн. рублей, в то время как изначально речь шла о полутора миллионах рублей. Поводом для этого послужило недавнее решение ЕСПЧ о смерти еще одного жителя Петербурга после диалога с сотрудниками полиции.

Новые требования были предъявлены в ходе предварительного заседания Замоскворецкого районного суда Москвы, в который был подан иск в конце января. Более подробное рассмотрение дела запланировано на 12 февраля.

Как заявил юрист, решение связанное с увеличением исковых требований в 1,5 млн до четырех миллионов рублей. Данное решение было принято благодаря более подробному изучению практики Европейского суда по правам человека.

Напомним, что осенью 2015 года, в кабинете уголовного розыска, из служебного оружия был застрелен Дмитрий Демидов. Оперативник Андрей Артемьев был обвинен в убийстве, но спустя время его дело переквалифицировали в убийство по неосторожности.