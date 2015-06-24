В Коми молодой человек убил супругу за плохое поведение и тело сжег

В Княжпогостском районном суде Коми был приговорен к 9 годам тюрьмы местный житель, который убил свою молодую супругу из-за плохого поведения и сжег ее тело. Об сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным сотрудников правоохранительных органов осень в позапрошлом году между супругами вспыхнула ссора из-за аморального поведения супруги которая младше его на 20 лет.

В ходе скандала житель взял одной рукой за горло женщину, а второй несколько раз сильно ударил в область шеи, от полученных ударов молодая женщина умерла на месте происшествия. После нескольких попыток привести девушку в чувства молодой человек понял, что убил ее принял решение замести следы преступления.

Он отвез тело в соседний район, и кинувши его в канаву облил бензином и сжег. Об этом рассказали в прокуратуре.

В ноябре в отделение полиции поступило сообщение о том, что найден человеческий череп, после экспертизы специалисты выяснили череп принадлежит убитой девушке. В ходе расследования, муж женщины раскаялся в содеянном, после он рассказал в мелочах как происходило убийств, однако отмечается, что в суде он отказался от своих показаний. В суде его приговорили к девяти годам лишения свободы строгого режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.