В Коми ревнивый супруг убил свою жену за "плохое поведение"

Княжпогостский районный суд Коми вынес приговор местному жителю, назначив ему 9 лет лишения свободы. Как сообщили следователи, мужчина совершил убийство своей супруги за аморальное поведение, после чего сжег ее останки.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, осенью 2016 года местный житель Княжпогостского района Коми поссорился со своей женой, которая была на 20 лет моложе. Причиной для ссоры послужило «аморальное поведение, неуважение к мужу и отсутствие заботы о совместных малолетних детях».

Как уточнили правоохранители, во время ссоры супруг схватил свою жену за горло одной рукой, в то время как другой произвел несколько тяжких ударов в область шеи, которые в дальнейшем послужили причиной смерти женщины. После тщетных попыток привести жену в сознание, он осознал, что совершил ее убийство и решил скрыть следы преступления. Вывезя при этом тело в соседний район, после чего скинул его в ближайший овраг, облив горючими веществами, поджег его.

Представители фемиды назначили мужчине девять лет колонии строгого режима.