Мать из Лейкленда убила собственного ребенка ,потому что он мешал ее браку

Женщина утверждает, что ребенок появился как результат мимолетной ее связи, что и было причиной роздора в семье.

26-летняя женщина, у которой уже было двое детей в браке, родила третью девочку, но от другого мужчины. Этот ребенок был нежеланным в ее семье, что часто являлось причиной ссоры с мужем. В очередном путешествии парочка избавились от ребенка. Мать не кормила малышку, при рождении она весила 2,7 кг, а когда ее нашли, то оказалось, что комочек весил всего 1,8 кг. Девочка не смогла выжить, так как к ней в организм не поступала пища, так жизненно необходима малюткам на раннем развитии. Муж и жена зашли перекусить в один из ресторанов, а малышку оставили в машине. С голодом самостоятельно она справиться не смогла. Женщина признала себя виновной в убийстве первой степени, за что будет до конца жизни отбывать наказание в тюрьме без права на УДО. Ее муж также будет до конца жизни коротать время в тюрьме, в свое оправдание он говорил, что понятия не имел, о том что ребенок голодный. У супругов есть еще двое деток, которых поместили под государственную опеку.