В Пакистане девушка назвала имя убившего её за отказ выходить замуж

В Пакистане убитая за отказ выходить замуж девушка успела назвать имя своего убийцы на видеозаписи. Об этом пишет издание Daily Mail.

События произошли в городе Абботтабад. студентку-третьекурсницу убили в её доме, выпустив три пули. После выстрелов злоумышленник сразу же покинул место преступления.

Перед самой гибелью родственники покойной успели записать на камеру предсмертное обращение раненной. Они предоставили запись полицейским и сообщили, что обвиняемый ранее слал угрозы в адрес пострадавшей, которая отказалсь заключать с ним брак. Правоохранители разыскивают подозреваемого, однако поиски пока не увенчались успехом. Они предполагают, что преступник может покинуть страну. Журналисты американского издания отмечают, что в убийстве подозревают племянника местного политического деятеля.