Медики сообщают о крайне тяжелом состоянии Олега Табакова
Медики диагностируют очень тяжелое состояние Олега Табакова, руководителя столичного театра имени Чехова. Об этом они заявили журналистам 30 января.
Врачи московской клинической больницы номер один Н.И.Пирогова рассказали, что у народного артиста СССР появились судороги. Его искусственно ввели в состояние комы при помощи мощных седативных медикаментов. Специалисты опасаются, что головной мозг знаменитости в один момент не выдержит нагрузки и откажет.
Ранее "Версия" публиковала информацию о том, что доктора вынуждены периодически вводить его в состояние глубокой седации. Олег Табаков попал в больницу в конце прошлого года с осложнениями после вживления зубных имплантов. Позже СМИ со слов докторов сообщили об ухудшениях в связи с другими заболеваниями, такими как "синдром глубокого оглушения". Коллеги и родственники Олега Табакова эти сведения отрицают.