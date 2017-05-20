В Ульяновске педофил насиловал несовершеннолетних девочек в лифте
Сегодня, 10:39 \\ Происшествия

В Ульяновске заведено уголовное дело по отношению к педофилу, который занимался изнасилованием девочек в помещении лифта. Гражданину выдвинуты обвинения в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девушек.

 

Основываясь на информации уголовного дела, на протяжении нескольких месяцев подозреваемый совершал нападения на детей в подъездах жилых многоэтажек в Заволжском районе города. Педофил подкарауливал будущих жертв возле подъездов, после чего заходил с ними в лифт. От преступных действий маньяка пострадали девочки в возрасте от девяти и до 16 лет.

Как отметили СМИ, педофил ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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Евгений Абрамов
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