В Ульяновске педофил насиловал несовершеннолетних девочек в лифте

В Ульяновске заведено уголовное дело по отношению к педофилу, который занимался изнасилованием девочек в помещении лифта. Гражданину выдвинуты обвинения в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девушек.

Основываясь на информации уголовного дела, на протяжении нескольких месяцев подозреваемый совершал нападения на детей в подъездах жилых многоэтажек в Заволжском районе города. Педофил подкарауливал будущих жертв возле подъездов, после чего заходил с ними в лифт. От преступных действий маньяка пострадали девочки в возрасте от девяти и до 16 лет.

Как отметили СМИ, педофил ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.