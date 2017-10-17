В Умуртии двое мужчин изнасиловали педофила в процессе самосуда

В Удмуртии двое мужчин нанесли увечья и изнасиловали предполагаемого педофила в процессе самосуда. Так 30 января рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Следователи установили, что инцидент произошел ночью на 11 января. Три товарища 18, 21 и 30 лет отдыхали с употреблением алкогольных напитков в квартире, принадлежащей одному из них. В ходе беседы стало известно, что 18-летний парень имеет судимость за сексуальное насилие над девочкой 15 лет и в настоящее время обвиняется в преступлении аналогичного характера относительно 13-летнего. Молодые люди решили самостоятельно устроить знакомому наказание. Они сначала избили, а затем надругались над предполагаемым рецидивистом.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в самосуде и возбудили против них уголовное дело. На время следствия задержанных поместили под стражу. За совершенные действия суд может назначить им до десяти лет лишения свободы.