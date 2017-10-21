На Урале ФСБ нашла мужчину, который сообщил о минировании ЦГБ №1

На Урале ФСБ нашла мужчину, который сообщил о минировании Центральной городской клинической больницы №1. Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Декабристов. Подозреваемого задержали, решается вопрос о его наказании.

На Урале 29 января случился инцидент, в который было втянуто порядка 500 посетителей Центральной городской клинической больницы №1, ее персонала, а также сотрудников правоохранительных органов. В тот день в местное отделение полиции Екатеринбурга позвонил неизвестный и сообщил о минировании, данных о себе не оставил. Сотрудники работали оперативно и эвакуировали тех, кто находился в клинике. После проверки здания оказалось, что тревога была ложная.

После того, как инцидент был зафиксирован, начались поиски шутника, который решил позабавиться таким способом. На это ушло не больше суток. Тем самым лжеминером оказался 63-летний мужчина, который находился в больнице на стационарном лечении. Подозреваемый уже имеет судимость за подобное правонарушение.