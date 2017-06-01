В Магадане в результате падения снега с крыши пострадал ребенок

На полуторагодовалую малютку, с крыши одного из Магаданских домов, свалился снег. Девочку отвезли в больницу для оказания помощи.

В Магадане наблюдается тенденция потепления, что не очень безопасно для жителей. Спасательные службы настоятельно рекомендуют всем жителям держаться подальше от строений, с крыш или козырьков которых может свалиться подтаявший снег. Травмированного ребенка доставили в медицинское учреждение, для оказания помощи. Прокуратура вплотную занялась этим делом, они изучать все обстоятельства и если нужно будет то применят все прокурорские санкции. Со своей стороны Государственная жилищная инспекция развернула свою деятельность по проверке территории. Администрация города настаивает на усилении мер безопасности по городу и области. Следует выявить где наибольшее скопление льда, которые могут навредить человеку и утилизировать его. На данный момент ребенок находится в безопасности.