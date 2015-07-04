Японские извращенцы готовят нападение на школьниц в день важного экзамена

В Японии извращенцы готовят нападение на девушек в дни важных школьных экзаменов. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Как рассказали в одной из телепередач на NHK, в социальных сетях любители "тикана", распространенной в Японии разновидности сексуальных домогательств, предполагающей ощупывание жертвы в переполненном автобусе, готовят нападение на школьниц во время их поездки на важные школьные экзамены. Об этом они сообщают в соцсетях, оставляя похабные сообщения.

Любители "тикана" пишут, что в связи с главным экзаменом, состоится тиканский карнавал. Другие же отмечают, что можно будет сколько угодно ощупывать девушек в общественном транспорте, и за это ничего не будет. Также отмечается, что в связи с экзаменом появляются идеальные условия для тикана, поэтому можно воспользоваться общественный транспортом, чтобы состоялся прекрасный "разговорчик" с девушками.

Стоит отметить, что в январе многие японские школьники сдают экзамен, результаты которого используются для поступления в университет. Он проходит не в школе, а в специальных экзаменационных центрах, в связи с чем многие школьницы вынуждены добираться до него на общественном транспорте.

Этот экзамен довольно важный, и если школьники опоздают, то еще год не смогут поступить в университет, что навредит их будущей карьере. В связи с этим у школьниц нет времени жаловаться в полицию на сексуальные домогательства, чем и пользуются различные извращенцы.