В Минздраве рассказали о крайне тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве в Баку

В Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили о крайне тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве в магазине канцелярских товаров в Баку. Отмечается, что мужчина получил обширные ожоги и сейчас находится на лечении в республиканском ожоговом центре.

Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Лия Байрамова в понедельник, 29 января, рассказала о крайне тяжелом состоянии пострадавшего во время взрыва в магазине канцтоваров в Баку мужчины. Она отметила, что у 57-летнего мужчины обширные ожоги, у него обгорело около 90% кожного покрова. В настоящий момент он продолжает проходить лечение в республиканском ожоговом центре и его состояние остается крайне тяжелым.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 27 января в магазине канцтоваров в Баку произошел взрыв, спровоцировавший возгорание. Тогда полицейские сообщали о двух пострадавших, однако позднее выяснилось, что в результате взрыва получил ожоги и был отправлен в больницу только один человек, мужчина 1961 года рождения. МЧС Азербайджана удалось установить предварительную причину взрыва. Отмечается, что взрыв был спровоцирован утечкой газа.