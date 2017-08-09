На юго-востоке Москвы мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика

29 января на юго-востоке Москвы в Люблино случилось ДТП. Водитель машины Kia совершил наезд на 12-летнего мальчика, с места происшествия он скрываться не стал.

В пресс-службе управления ГИБДД в Москве сообщили, что авария случилась на Краснодарской улице. Возле дома №48. 12-летний мальчик шел по дороге в месте, неположенном для движения пешеходов.

В результате, на подростка наехал автомобиль, который не успел затормозить перед идущим ребенком. Водитель авто остановил свой транспорт и остался на месте аварии до приезда полиции. Покидать сбитого ребенка и скрываться от ГИБДД мужчина не стал.

Ребенок был травмирован, но, как отметили врачи, его повреждения были незначительными. На месте случившейся аварии продолжается расследование. Полицейские устанавливают все подробности и причины, по которым случилось ДТП. Также сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей аварии.