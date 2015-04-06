В Днепре радикалы сорвали празднование 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда

В украинском Днепре радикалы сорвали концерт, посвященный празднованию 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Отмечается, что в здании оказались заблокированы 65 ветеранов, переживших блокаду, и дети, подготовившие концертную программу.

Как рассказал на своей странице в соцсети оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Вилкул, во время концерта для ветеранов, который организовали его фонд и депутаты от "Оппозиционного блока" в Доме учителя, в здание ворвались люди в масках и балаклавах. Отмечается, что радикалы заблокировали в здании 65 ветеранов и детей, подготовивших концертную программу.

По словам Вилкула, на концерт пришли люди старше 80 лет, многие из которых перенесли инсульты и инфаркты, 74 года назад они прошли через голод, бомбежки и блокаду. Сегодня же их унижают в родном городе, а власти никаким образом не влияют на происходящее, а наоборот, поддерживают радикалов.

Вилкул потребовал, чтобы всех участников и организаторов нападения изолировали от общества, а также отметил, что их имена известны.