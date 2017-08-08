В Чите водитель таинственно исчез после остановки на дороге

Правоохранительные органы ищут водителя из Приморского края, который пропал при загадочных обстоятельствах в Чите. По возвращению домой из столицы как раз и произошла его пропажа.

Первой начала паниковать его девушка, с которой он 19 декабря разговаривал по телефону, проезжая Читу, где его остановили ГАИшники, после этого его никто не слышал и не видел. ГИБДД Читы заявили что никто не останавливал его автомобиль, камерами же произведена фиксация его направления в сторону Новосибирска. Девушка держала связь со всеми друзьями и знакомыми, но никто о нем ничего не знал. После звонка родным, стало понятно, что и они ничего не знают о нахождении Глюты. Родные и близкие уверенны, что с мужчиной что- то произошло, он не мог просто так взять и исчезнуть. Вячеслав занимается логистикой. Он много путешествует, но вот так, чтоб пропасть на месяц, такого он не мог сознательно сделать, уверена его девушка. В полиции рассказали, что смогли узнать по номеру автомобиля маршрут пропавшего. После выезда из Читы он поехал в Новосибирск, т.е просто развернулся и куда то ехал целых 2 дня. Но в такое развитие событий никто не верит. Сейчас полиция занимается поисками пропавшего. Нужно проверять все учреждения куда он мог попасть.