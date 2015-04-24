Поженившиеся московские геи забаррикадировались в квартире и не отдают паспорта полиции

В Москве в своей квартире забаррикадировалась от полиции пара геев, оформивших свой брак в Дании. Мужчины получили печать в паспортах в Москве, но их брак признали недействительным – «испорченные» паспорта геи отдавать отказываются.

Как сообщил друг пары, решивший обойти отсутствие разрешения на однополые браки в России, мужчины упорно отказываются отдавать свои паспорта. Геи спрятались в своей квартире, там они «держат оборону» от полицейских, осадивших квартиру.

Сотрудники полиции дежурят у дверей и пытаются выманить геев из дома. Они уже отключали паре свет и интернет, но те не сдались. Сейчас однополые партнеры продолжают скрываться в своей квартире и заявили, что «испорченные» паспорта они полиции не отдадут. В полиции такую информацию об «осаде геев» признать отказались.

Как сообщалось ранее, два мужчины решили оформить свои отношения. Они заключили брак в Копенгагене. После пара геев обратилось в московское ведомство, где в их паспорта на основании документов из Дании поставили печать о браке. В итоге, полиция и власти отказались признавать факт того, что в России был зарегистрирован однополый брак.