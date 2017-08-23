В Саратовской области подросток изрезал друга, заступаясь за девушку

В Энгельсе Саратовской области обнаружен труп 15-летнего школьника. Отмечается, что на теле погибшего обнаружено не менее 15 ножевых ранений, подозреваемый в убийстве уже задержан.

Как стало известно следствию, вечером 28 января двое парней и девушка распивали алкогольные напитки дома у школьники. В один момент между девушкой и парнем возник конфликт, в результате чего 15-летний подросток несколько раз ударил подругу по щеке. Тогда второй парень, который тесно дружит с девушкой, пригласил друга на "разговор" на улицу. Школьница осталась дома, поэтому не может сообщить что происходило на улице.

Следствие установило, что там, заступаясь за подругу, подросток затеял драку, в ходе которой выхватил нож и нанес ранения своему оппоненту. После того, как подросток упал, парень ограбил его и скрылся с места преступления. Утром 29 января прохожие обнаружили возле дома № 57 по улице Маршала Василевского труп 15-летнего подростка с ножевыми ранениями в области шеи и всего тела. Отмечается, что всего на теле убитого оказалось не менее 15 ножевых ранений. От полученных травм подросток скончался на месте.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, ведутся следственные действия. Также следователи допрашивают девушку, из-за которой возник конфликт. Отмечается, что всем участникам инцидента исполнилось по 15 лет.