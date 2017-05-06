В Германии неизвестные угнали две фуры с 44 тоннами шоколада

В ночь на 27 января в немецком городе Фрайбург-им-Брайстгау были угнаны два грузовика, груженные 44 тоннами шоколада. Одну из фур полиция нашла рядом с промзоной, где она была припаркована, вторая нашлась у города Лар – прицеп одной из машин был пустым.

Как отметили в полиции, грузовики находились на стоянке в промзоне. Неизвестные попытались их угнать, проникнув в машины, они скрылись. Однако, вскоре первая фура нашлась недалеко от промзоны, водитель смог скрыться, не успев похитить груз.

Вторую грузовую машину полиция нашла неподалеку от города Лар. В ней прицеп был пустым. Из этой машины грабителям удалось успеть похитить крупный груз шоколада. В грузовике было 22 тонны шоколада, еще 22 тонны грабители украсть не смогли. Примерная стоимость похищенного – 200 тысяч евро.

Сейчас угонщиков и похитителей шоколада ищет полиция. По версии полицейских, преступники могли скрыться во Франции, где они и могут сбыть награбленный шоколад. Так как вторая фура нашлась у города, приближенного к границе с Францией, версия следствия такова – грабители переместили груз в другую фуру и вывезли его за границу.