На Ставрополье мужчина осужден на 12 лет за изнасилование 13-летней падчерицы

Житель Ставрополья проведет 12 лет в тюрьме за изнасилование 13-летней падчерицы. Такое решение вынес суд в Кировском городском округе.

Согласно материалам следствия, вечером 2 января 2017 года находясь у себя дома, изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием 13-летнего ребенка.

В ходе проведенного расследования была собрана достаточная доказательная база, опрошены все свидетели по делу, проведены все экспертизы. Было установлено, что факт изнасилования на самом деле был, после чего подозреваемого заключили под стражу.

Позднее суд Кировского городского округа вынес решение в отношении дела ставропольца. За изнасилование несовершеннолетней девочки его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.