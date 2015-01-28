В Киеве у здания суда неизвестные открыли стрельбу

29 января в Киеве у здания Святошинского суда случилась перестрелка, в ней пострадал, как минимум, один человек. В Главном управлении Нацполиции по Киеву сообщили, что перестрелка на Жилянской улице стала итогом конфликта двух групп людей.

Как указано в сообщении Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве на их странице в Facebook, происшествие было расценено как хулиганство. Информация о перестрелке поступила в полицию в 13:50 часов.

В происшествии, по предварительным данным, пострадал один человек. На месте случившегося виновников перестрелке полиция не задержала. По Киеву объявили план «перехвата», полиция ищет авто, в котором могут быть участники перестрелки.

Точная информация о случившемся и результаты расследования происшествия будут известны, отметили в полиции, позже. Сейчас полиция бросила силы на поимку участников перестрелки и на установление всех обстоятельств инцидента.