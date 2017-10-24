Неизвестные подожгли автомобиль главу штаба Собчак

По предварительным данным правоохранителей Пскова неустановленные личности произвели поджог машины координатора предвыборного штаба Собчак Широбокова Виктора.

Машина загорелась рано утром приблизительно в пять утра 28 января. На этом автомобиле из Пскова в Москву координатор возил подписи. По возвращении прошло 16 часов и машину подожгли. Автомобиль был полностью в исправном состоянии, в начале января для полной диагностики его загоняли на СТО. Машина застрахована. Для расследования ее изъяли. Широбоков назвал возможную причину поджога- это помеха работе предвыборного штаба. Автомобиль был важным фактором штаба, так как агитация подразумевает частые разъезды по области. Дальнейший вопрос по передвижению непременно будет решен.

Широбоков стал руководить штабом Собчак в конце прошлого года. Будучи депутатом, принимал активное участие в организации газеты «Новости Пскова» и лично создавал первый Устав города Пскова, а также программу социально-экономического развития города.