В Москве количество «заминированных» объектов увеличилось до 25

29 января в полицию Москвы поступила масса звонков с сообщениями о «минированиями». К вечеру число «заминированных» зданий достигло 25.

Как стало известно, неизвестные сообщали о «минировании» нескольких больниц, здания морга и здания Московской биржи. Также полиция проверяла информацию об угрозе взрыва в здании Госдумы, в департаментах образования, труда и социальной защиты. «Минирование» проверили еще и в 7 зданиях районных управ.

По каждому звонку полиция направляла кинологов и саперов. Вся информация проверяется, многие здания эвакуировали. Также эвакуировали здание приемной Совфеда, спасатели вывели людей из Москомархитектуры и помещения, где работают сотрудники Ростуризма.

В полиции отметили, что в больницах и других административных учреждениях работают специалисты, которые проверяют периметр помещений на возможные предметы, опасные для жизни людей.