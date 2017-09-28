Семилетнего школьника в Майами арестовали из-за того, что он побил учителя

Семилетнего ученика школы задержала полиция Майами за избиение преподавателя. В наручниках его доставили в отделение полиции, а затем в психиатрическую клинику.

Родная мама настаивает, что действия правоохранителей абсурдны и ее чадо вело себя абсолютно спокойно и адекватно. За плохое поведение в столовой, учительница вывела ученика, за что он нанес ей несколько ударов по спине. Это и повлекло вызов полиции. Плохое поведение школьника и ранее было отмечено. И пару раз его отстраняли от занятий.

В американских тюрьмах тоже бывают курьезы. Американский заключенный сбегал из мест лишения свободы, чтобы купить еду, его поймали именно тогда, когда он попытался проникнуть обратно на территорию тюрьмы.