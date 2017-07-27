Непогода приостановила поиски судна "Восток" в Японском море

С 25 января продолжаются поиски пропавшего судна "Восток" в Японском море, на борту которого находилось 20 человек. Из-за постоянной непогоды авиационные спасательные службы вынуждены притормозить разыскивание судна.

На протяжении всего этого времени спасатели работали в штормовых условиях. Было найдено пару предметов с пропавшего судна и два плота, но людей на них не было. Всего обследовали порядка 40 тыс кв. км территории моря, из них 26,5 тыс. кв.км. было обследовано самолетами. Поиски будут продолжаться утром во вторник, но уже авиация задействована не будет. Суда будут менять друг друга, так как топливо заканчивается и возможны обледенения судов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.