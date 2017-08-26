В Москве в возрасте 100 лет скончался журналист и преподаватель Российского университета дружбы народов Яков Ломко. Об этом сообщается на официальной странице РУДН в соцсети.

Как сообщается на официальной странице РУДН в соцсети, в возрасте 100 лет скончался журналист и преподаватель Яков Ломко. Отмечается, что Ломко 20 лет преподавал в РУДН, а также являлся профессором кафедры массовых коммуникаций филологического факультета. В сообщении, опубликованном РУДН, говорится о том, что Яков Ломко был источником ценнейших знаний, он воспитал многих известных журналистов, режиссеров, сценаристов и даже медиамагнатов. Среди женщин-коллег Ломко славился своей галантностью.

Где и когда будут проходить похороны легенды отечественной журналистики пока не сообщается. Многие воспитанники Ломко уже принесли свои соболезнования его родным и близким.