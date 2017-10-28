СМИ: В Китае самолет потерпел крушение

СМИ сообщают о том, что в Китае самолет потерпел крушение. Информация о пострадавших и погибших в настоящий момент отсутствует.

Как стало известно, в понедельник, 29 января, в китайской провинции Гуйчжоу потерпел крушение самолет. О том, к какому типу принадлежал самолет, пока не сообщается. СМИ предполагают, что это мог быть пассажирский или военный самолет.

В настоящий момент информации о том, есть ли пострадавшие или погибшие в результате крушения самолета, не сообщается. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, более подробная информация по поводу крушения самолета в Китае станет известна позднее.