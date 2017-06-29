В Краснодарском крае две школьницы осквернили Вечный огонь. На кадрах, запечатленных камерой видеонаблюдения, девочки устроили пляски около Вечного огня, затем стали фотографироваться в неприличных позах и плеваться в огонь.

Как стало известно, инцидент произошел в городе Абинске Краснодарского края. На кадрах видео, которые засняла камера видеонаблюдения, две школьницы 13-14 лет пришли к Вечному огню погреться, а затем стали выплясывать и плеваться в огонь. После этого они начали фотографироваться на фоне Вечного огня в довольно неприличных позах.

Правоохранителям уже удалось выяснить личности школьниц, с ними проведена профилактическая беседа. Прокуратура в настоящий момент ведет проверку по факту произошедшего, устанавливается, можно ли считать действия школьниц вандализмом.