Депздрав Москвы намерен добиться пересмотра дела врача Елены Мисюриной

Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что сделает все возможное для пересмотра дела врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года за врачебную ошибку, повлекшую смерть пациента. Об этом сообщается на официальном сайте Депздрава.

Как стало известно, адвокат осужденного врача намерен подать апелляцию на решение суда. Со своей стороны Депздрав Москвы обещает предоставить защите Елены Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений.

Также в ведомстве отметили, что Мисюрина является высококлассным специалистом и известным опытным врачом, и выразили надежду, что суд учтет все дополнительные мнения специалистов.

Напомним, что врача-гематолога Елену Мисюрину осудили на два года за врачебную ошибку, которая повлекла за собой смерть пациента. Суд считает, что Мисюрина неверно выполнила биопсию костного мозга одному из пациентов частной клиники, в результате чего он скончался.