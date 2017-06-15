Под Ирбитом водителю стало "скучно", и он на скорости въехал в опору ЛЭП

По Ирбитом автомобилист Hyundai Sonata, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал с автотрассы и на скорости въехал в опору ЛЭП. Авария случилась сегодня поздно ночью около часа на автотрассе Камышов-Ирбит- Туринск-Тавда.

В ходе выяснений аварии сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что в момент ДТП за рулем автомобиля Hyundai Sonata находился 25-летний местный горожанин. Он рассказал, что в этот день они с другом были на рыбалке, где употребляли алкогольные напитки.

Под вечер друзья разъехались по домам, но позже одному из молодых людей стало скучно, и он сел за руль своей машины и отправился к своему другу, с которым они отправились в торговый центр. Об этом уточнили Е1.RU в УГИБДД по Свердловской области. На место происшествия выехала бригада МЧС по Свердловской области.

Сотрудникам ГИБДД водитель рассказал, что сам момент аварии он не помнит. Отмечается, что в аварии пострадал приятель водителя, 25-летний житель, пассажир автомобиля. Молодой человек доставлен в клинику с черепно-могзговой травмой, переломом ключицы и грудины.

В отношении пьяного водителя заведено уголовное дело, нарушителю придется понести наказание.