В Киеве в результате стрельбы погиб один человек

В понедельник, 29 января, в Киеве произошла стрельба, обстоятельства произошедшего выясняются. Отмечается, что два человека получил ранения, еще один - погиб.

Как стало известно, днем в понедельник в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на улице Лагерная в Шевченковском районе. Сообщается, что два человека получили огнестрельные ранения, еще один погиб от полученных травм.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, разыскивают подозреваемых в организации вооруженного нападения на погибшего и пострадавших. Устанавливаются личности предполагаемых следов, ищут свидетелей произошедшего.