В Кемерово женщина "под кайфом" убила дочь, приняв ее за куклу

26 января в Кемерово женщина, находящаяся под кайфом, убила свою полуторагодовалую дочь, потому что приняла ее за опасную куклу. О происшествии сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудники МВД России по Кемеровской области сообщают о случае убийства малолетней девочки ее же матерью. 39-летняя женщина приняла наркотики и, уже находясь под кайфом, убила дочь. Она несколько раз жестоко ударила ее ножом. Позже израненное тело ребенка нашли в квартире, где он проживал вместе с матерью. Женщина также была в помещении и тогда еще не отошла от наркотического опьянения. После осмотра в квартире тело было изъято для проведения над ним дальнейших экспертиз, а горе-мать забрали в полицейский участок.

Лишь спустя несколько часов обвиняемая смогла дать показания. В ужасе она призналась, что, находясь под кайфом, спутала свою дочь с куклой, при чем ей показалось, что эта "игрушка" представляет для нее опасность. В связи с этим она приняла решение обезопасить себя и убить "куклу". В отношении женщины возбуждено дело в согласии с уголовным кодексом, а во время следствия ей придется пройти через психолого-психиатрическую экспертизу.