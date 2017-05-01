В Ростовской области пенсионер убил приятеля и скончался на месте от стресса

В Ростовской области пожилой житель во время скандала зарезал своего знакомого и скончался от стресса на месте из-за сердечного приступа. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Происшествие случилось в городе Донецк. Между двумя приятелеми вспыхнула ссора, после его один из участников конфликта схватил нож и нанес несколько ножевых ранений в живот приятелю. От полученный травм жертва скончалась на месте.

После приехавшие на место прошествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убийцы около жертвы. После вскрытия полицейским стало ясно, что пенсионер скончался от стресса вследствие острой сердечной недостаточности. По факту случившегося СУ СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело.

Расследование еще не окончено. Ранее стало известно, что женщина и двухлетний ребенок пострадали в результате взрыва в Харькове.