В Харькове у магазина случился взрыв – есть пострадавшие

29 января в Харькове у магазина на Клочковской улице случился взрыв. Как сообщает Национальная полиция Украины, из-за взрыва пострадали женщина и ребенок.

На официальном портале Национальной полиции Украины сообщается, что у здания магазина, расположенного на Клочковской улице, случился взрыв. Во время случившегося пострадали два человека – женщина и ребенок. 53-летняя женщина, по данным от медиков, имеет из-за взрыв рваные раны бедра, мальчик, родившийся в 2016 году, получил повреждения лица. Взрыв задел правую надбровную часть ребенка. Оба человека, раненных при взрыве, попали в ближайшее медицинское учреждение.

О взрыве стало известно утром, примерно в 09:30 часов по местному времени. Полиция выехала на место происшествия. Сейчас периметр территории, где случился взрыв, оцеплен. Там работают пиротехники и полицейские, которые устанавливают причины случившегося. Детальная информация и подробности происшествия пока не известны. Все данные уточняются.