В Ленобласти нашли обглоданное тело мужчины в сгоревшем доме

В отделение полиции обратился мужчина из Ленобласти обратился с заявлением, что случайно обнаружили в сгоревшем 10 лет назад доме обглоданное тело соседа.

28 января, когда он пошел в сарай на соседний участок, он обнаружил скелетированное тело молодого человека, которое обгрызли животные. На данный момент прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшедшего.

По данным правоохранителей, на участке в последнее время жила молодая женщина со своим молодым человеком. Но осенью в прошлом году женщина скончалась. Ранее стало известно, что Семейная пара из США целый год насиловала и дрессировала малолетнюю секс-рабыню, – СМИ.