В Петербурге двое мужчин пойдут под суд за секс с малолетней девочкой

Мать 15-летней жительницы Петербурга, вернувшись днем домой, застигла в постели своей дочери двоих молодых людей, у которых был с ней половой акт. Теперь с молодыми людьми разбираются правоохранительные органы.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, где рассказала, что вернувшись в светлое время суток домой, она увидела свою дочь и двоих голых мужчин, занимающихся сексом. Оба парня уже находятся в кабинете следователя, где они рассказывают, каким образом очутились в одной постели с маленькой девочкой. Сотрудниками правоохранительных органов уже предъявлены обвинения и возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".