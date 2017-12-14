В Югре во время охоты на лося мужчина случайно застрелил товарища

В Ханты-Мансийском автономном округе на охоте в Белоярском районе случился несчастный случай. Мужчина, заметивший в лесу лося, выстрелил по мишени, но попал в товарища, который от ранения скончался.

Как стало известно, в Югре охота на лося закончилась трагедией. 4 мужчины решили поохотиться, для этого они отправились в лес Белоярского района. Охотники рассредоточились по периметру и стали искать лосей. Один из мужчин заметил крупное животное и решил его подстрелить, однако, выстрел не убил лося, а смертельно ранил его товарища.

Мужчина случайно попал в своего товарища. Тот от ранения погиб на месте. В СК России возбудили уголовное дело, происшествие следствие расценило как причинение смерти по неосторожности. На данный момент, мужчина, случайно застреливший товарища, в данном деле в качестве обвиняемого не проходит.

Полиция рассматривает все обстоятельства случившегося. После проверок и сбора всей информации правоохранители решат о дальнейшем ходе дела.