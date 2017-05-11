В США из головы 13-летнего подростка достали 15-сантиметровый шуруп

В США врачи-нейрохирурги провели 7-часовую операцию и извлекли из головы 13-летнего мальчика 15-сантиметровый шуруп, который вошел в его череп и оказался между двумя полушариями мозга. Несчастный случай произошел в Мэриленде, когда юный американец строил домик на дереве.

Как стало известно, 13-летний мальчик строил себе дом на дереве. Во время стройки на его голову упала пятиметровая доска, в которой был вкручен шуруп. 15-сантиметровый металлический предмет вошел в череп американца.

Медики отметили, что от трагедии и необратимых последствий мальчика спасло то, что шуруп не задел мозг, а прошел между полушариями. Врачи указали – если бы металлический предмет вошел немного в другом месте, то мог бы быть поврежден канал, подающий кровь в оба полушария мозга.

В больницу мальчик попал с доской, которую «прибил» к его черепу шуруп. В машину скорой юный американец не мог попасть из-за габаритов деревянной рейки, из-за этого врачам пришлось отпиливать злополучную доску. Сейчас мальчик уже дома, шуруп извлекли, его он оставил себе на память. Как указал ребенок, он понял, что домики на дереве он строить больше не будет.