На Кемеровской таможне задержали 7200 поддельных кубиков Рубика

В Кемерово сотрудники таможенной службы задержали 7200 контрафактных кубиков Рубика, которые везли из Китая. Отмечается, что организация использовала товарный знак известного бренда.

Как сообщили в Кемеровской таможне, организация не смога предоставить должностным лицам таможенного органа лицензионный договор или другие документы, разрешающие использовать товарный знак бренда. Также специалистам удалось подтвердить, что кубики Рубика являются контрафактными, так как упаковка не соответствовала оригинальной по оформлению и информации, которая на ней содержится.

Кроме того, на товаре отсутствовал фирменный логотип. У специалиста также вызвали сомнения цвета и способы их нанесения.

Отмечается, что в отношении организации было возбуждено дело об административном нарушении. В настоящий момент нарушителю грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей, а также конфискация контрафактных кубиков Рубика.