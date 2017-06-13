В США одномоторный самолет экстренно приземлился на оживленную трассу

В Калифорнии одномоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистраль. Об этом сообщили местные СМИ.

Как сообщил телеканал NBC Los Angeles, ссылаясь на Федеральное агентство управления гражданской авиации, происшествие случилось в воскресенье около восьми вечера по местному времени в районе Коста-Меса.

Одномоторный самолет направлялся в аэропорт Jonh Wayne вблизи Лон-Анджелеса, тогда 24-летний пилот Иззи Слод обнаружил неисправность двигателя. Слод сразу же сказал о возникнувших проблемах и сказал, что вынужден совершить экстренную посадку прямо на шоссе. Самолет удачно приземлился, и не столкнулся с другими участниками движения.

К счастью, пассажиры не пострадали и самостоятельно покинули самолет. Пилот признался, что интуитивно направил воздушное судно, однако он не знал, сможет ли сесть.