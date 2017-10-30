В Воронеже мужчина жестоко избил бывшую жену

В Воронеже 30-летний мужчина жестоко избил бывшую гражданскую жену. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Как стало известно, 29 января в Санаторном переулке Воронежа бывшие супруги встретились в квартире, чтобы поговорить. В один момент разговор перерос в ссору, 30-летний мужчина набросился на 31-летнюю бывшую гражданскую жену и принялся с ожесточением наносить ей удары в живот. По предварительным данным, в момент избиения мужчина был пьян.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с тупой травмой живота и разрывом селезенки. Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого в Железнодорожном районе. Сейчас он находится под арестом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина будет доказана, то подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.