В Псковской области в ДТП попал автобус с туристами из Петербурга

29 января в 07:36 в Островском районе Псковской области автобус MAN, везущий туристов из Петербурга, попал в ДТП. Автобус попал в кювет и перевернулся набок, в салоне находились около 20 человек.

Как стало известно, авария случилась рядом с населенным пунктом Тележники. В региональном МЧС сообщили, что в аварии 5 человек получили травмы и повреждения, но их тяжесть была не серьезной.

Одна женщина, которая сопровождала рейс в качестве стюардессы, нуждалась в помощи врачей, сейчас она находится в Островской межрайонной больнице. Медики сообщили, что у нее диагностированы сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Автобус вез туристов из Санкт-Петербурга в Литву. Среди пассажиров были граждане России, Украины, Литвы и Латвии. По данным, всего в автобусе находилось порядка 20 человек. После аварии всех пассажиров, которые не отказались от поездки и могли продолжить путешествие, пересадили в другой автобус. В нем они продолжили путь к месту назначения.