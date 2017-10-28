В Бурятии ссора посетителей кафе закончилась стрельбой

В Бурятии конфликт между посетителями кафе перерос в стрельбу. Отмечается, что инцидент произошел в Улан-Удэ, в кафе на улице Терешковой.

Как рассказали сотрудники заведения, 28 января две нетрезвые компании по непонятным причинам начали спорить. Через некоторое время они отправились выяснять отношения на улицу, где один из участников конфликта стал угрожать оппонентам пневматическим пистолетом. В ответ те выхватили оружие и несколько раз выстрелили в мужчину, после чего скрылись.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии описали приметы предполагаемых стрелков, в ходе осмотра территории они обнаружили сумку с охотничьим ножом, муляжом гранаты и двумя гильзами. В скором времени удалось задержать и предполагаемых стрелков, ими оказались 20-летние жители Улан-Удэ.

На 53-летнего зачинщика конфликта было возбуждено уголовное дело, решается вопрос о возбуждении дела на предполагаемых стрелков.