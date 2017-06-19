В Тюмени нашли тело молодого человека‍ в одной из многоэтажек

В Тюмени в многоэтажном доме №110/1 нашли бездыханное тело 24-летнего молодого человека. Инцидент зафиксирован правоохранителями 27 января на улице Кремлевская.

Сотрудники МВД России по Тюменской области сообщают о случае обнаружения бездыханного тела молодого человека в одном из многоэтажных домов на улице Кремлевская. Это случилось в минувшую субботу. Примечательно, что его нашли именно из-за кровавых следов, которые были оставлены по подъезду. Это были следы от рук, вероятно, не самого погибшего, однако и не убийцы.

Один из жителей подъезда сообщил, что видел в помещении много крови. По его словам, следы, скорее всего, оставили подростки, которые "могли проверять, жив ли парень". На месте происшествия уже побывала полиция, тело забрали для дальнейших экспертиз. Тем не менее, известно точно, что на нем были найдены следы насильственной смерти, а потому возбуждено дело согласно уголовному кодексу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить опрос жильцов, чтобы выяснить точные обстоятельства, при которых мог погибнуть молодой человек.