Полиция в Киеве отпустила на волю сексуального маньяка, пойманного активистами

Жители Киева возмущены халатностью сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что полиция отпустила на волю сексуального маньяка, которого задержали и привели в отделение активисты.

Как стало известно, стражи правопорядка вместе с активистами задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании. С ним была проведена профилактическая беседа и предъявлено обвинение, однако задержанный отказался признавать вину. Вскоре правоохранители отпустили его на свободу из-за отсутствия состава преступления и малой доказательной базы, привлечен к ответственности он может быть только за хулиганство.

Активисты возмущены такой халатностью полиции. Они отмечают, что предоставили правоохранителям 10 заявлений об изнасилованиях, собрались компанией в 35 мужчин, взяли фото и видео, выследили преступника и узнали его адрес, а также практически за руку привели в отделение, а полиция его отпустила. Мужчины отметили, что сделали все за правоохранителей, а они даже не арестовали подозреваемого.

Отмечалось, что расследование по данному делу продолжится в понедельник, 29 января, однако неизвестно, получила ли история продолжение.