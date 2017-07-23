На трассе А-107 в Московской области произошло лобовое столкновение

На автотрассе А-107 в Московской области столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла лоб в лоб. Скорая понадобилась двоим людям.

Две иномарки Mazda и Toyota Corolla столкнулись на Московском малом кольце лоб в лоб. Двоим людям медики оказывали медицинскую помощь. На данный момент сотрудники ДПС не могут ответить о причинах аварии, собираются все факты, идет опрос свидетелей.

В это время в северо-западной части столицы в районе Живописного моста в тоннеле, загорелся Камаз. На место происшествия едут спасатели.