Террористы ИГ взяли ответственность за нападение в Кабуле

Запрещенная в России террористическая группа «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на военный университет в Кабуле Афганистана. Нападение случилось утром 29 января, по данным СМИ, число жертв достигло 5 человек, еще 10 были ранены.

Как стало известно, утром 29 января на военное учебное заведение в Кабуле было совершено нападение. СМИ сообщили, что при теракте погибли 5 человек, помимо этого, 10 человек были ранены.

Теперь террористы признали свою причастность к случившейся атаке. Ранее в Афганистане случился еще один теракт. Тогда, в Кабуле при теракте погибли 40 человек.

Взрыв случился 27 января, при атаке множество людей получили серьезные травмы. По данным, пострадавших врачи насчитали 150 человек. За эту атаку террористы ИГ также взяли на себя вину. Случаи участившихся атак боевиков вызывают у местной власти опасения, так как их атаки чаще всего невозможно предусмотреть.