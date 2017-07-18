Андрею Малахову "досталось" за групповое изнасилование школьницы в Москве

История о групповом изнасиловании школьницы из Москвы вызвала общественный резонанс. Разгневанные пользователи соцсетей обвинили в произошедшем саму школьницу, ее насильников и даже телеведущего Андрея Малахова.

Видео с рассказом о школьнице из Москвы, которая занималась сексом с пятью сверстниками, мгновенно разлетелось по социальным сетям. Разгневанные пользователи соцсетей пытаются разобраться в произошедшем и обвиняют всех подряд, включая самих участников скандала, а также Малахова.

Многие были возмущены поведением самой школьницы, других же шокировало отношение к ситуации мамы жертвы. "Насильников" обвинили в глупости и не умении учиться на чужих ошибках, а саму "пострадавшую" называют "преемницей Шурыгиной". Пользователи отмечают, что по всем федеральным каналам дети насмотрятся на Шурыгину, а затем идут и повторяют ее поступки, желая однажды проснуться знаменитыми.

Другие же выразили негодование относительно поведения матери жертвы. Они отметили, что "вот так мамаша, попросила не наказывать насильников по причине аморальности своей дочери".

Многие стали обвинять федеральные каналы в том, что они сами пропагандируют пожобное поведение среди школьников. Больше всего негатива "полетелео" в адрес программы "Пусть говорят" и ее бывшего ведущего Андрея Малахова. Пользователи отмечают, что Малахов уже подсчитывает, сколько можно заработать на данной истории, а также мечтает снять 100500 выпусков "Пусть говорят" про каждого участника оргии.