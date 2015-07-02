В Башкирии работнику сахарного завода конвейер переломал руки

В Башкирии на «Мелеузовском сахарном заводе» случился несчастный случай – работнику, который пытался чистить работающий барабан, переломало руки конвейером. За нарушение техники безопасности и за отсутствие должного информирования рабочих о правилах пользования техники руководство завода выплачивает штрафы.

Как стало известно, работник завода решил почистить барабан установки. Из-за неосторожных действий его руки оказались заблокированными в конвейере. В итоге, работающий механизм пришел в действие, а руки мужчины оказались переломанными.

После происшествия мужчина попал в больницу, а Гострудинспекция инициировала ряд проверок. В итоге, экспертная комиссия вынесла решение по случившемуся и указала на виновных в происшествии.

Как оказалось, в происшествии виновна администрация завода. По мнению комиссии, руководство обязано было проводить больше инструктажей. Также работники не были осведомлены о всех правилах техники безопасности. За такие нарушения виновные в происшествии будут выплачивать штрафы, сумма которых превысит 380 000 рублей.