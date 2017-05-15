В горах Сочи погиб при спуске лыжник

В горах Сочи погиб при спуске за пределами горнолыжной трассы человек. Еще двум туристам потребовалась медицинская помощь.

28 января примерно в два часа дня поступило сообщение от очевидцев, адресованное местным спасателям. На горнолыжном курорте города Сочи сорвался вниз с необорудованного участка трассы экстремал. Вместе с ним в пропасть угодили еще двое мужчин.

Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили уже бездыханное тело молодого мужчины, которого пока не удалось опознать. Недалеко от трупа находилось еще два человека. Они оказались живыми, но получили серьезные травмы и были транспортированы при помощи возможностей МЧС России в медицинское учреждение. Сообщается, что все спортсмены-экстремалы решили покататься в запрещенных местах, где официальных трасс никто не прокладывал, однако развлечение закончилось трагедией.

Отмечается, что этот участок горнолыжного курорта обходят стороной даже сверхпрофессиональные спортсмены, поскольку он таит немалую сложность рельефа.